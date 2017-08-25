Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На форуме по сохранению снежного банка обсудили основные вызовы по защите горной экосистемыНа форуме по сохранению снежного банка обсудили основные вызовы по защите горной экосистемыВымогают. В Иссык-Кульской области орудуют рэкетиры а-ля 90-еВымогают. В Иссык-Кульской области орудуют рэкетиры а-ля 90-е

С.Исаков намерен пропагандировать ЗОЖ и правильное питание

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444651-ru.html

Похожие новости

С.Исаков назвал три цели, которые ставит перед собой его правительство

Депутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою команду

Онлайн — Профильный комитет ЖК обсуждает кандидатуру С.Исакова на пост премьера

Коалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованием

Коалиция большинства поддержала кандидатуру С.Исакова на пост премьера, а также состав и программу правительства

25 августа 2017, 14:59       Комментарии

В Кыргызстане умирают 57% больных онкологией. Об этом 25 августа на заседании Жогорку Кенеша сообщил кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков.
Он отметил, что с момента строительства Национального центра онкологии в учреждении не проводилось ремонта.
"Все оборудование состарилось. Сейчас проводится капитальный ремонт. Элементы проекта "Таза коом" будет введены в центр, это будет современная клиника", - сказал С.Исаков.
Также, по его словам, 18 тыс. граждан ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. "Мы должны решать этот вопрос. Необходимо заниматься здоровым образом жизни, пропагандировать правильное питание, надо говорить о вреде алкоголя и курения. В республике будут открыты спортивные комплексы", - сказал кандидат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум