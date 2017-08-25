С.Исаков намерен пропагандировать ЗОЖ и правильное питание

25 августа 2017, 14:59 Комментарии

В Кыргызстане умирают 57% больных онкологией. Об этом 25 августа на заседании Жогорку Кенеша сообщил кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков.

Он отметил, что с момента строительства Национального центра онкологии в учреждении не проводилось ремонта.

"Все оборудование состарилось. Сейчас проводится капитальный ремонт. Элементы проекта "Таза коом" будет введены в центр, это будет современная клиника", - сказал С.Исаков.

Также, по его словам, 18 тыс. граждан ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. "Мы должны решать этот вопрос. Необходимо заниматься здоровым образом жизни, пропагандировать правильное питание, надо говорить о вреде алкоголя и курения. В республике будут открыты спортивные комплексы", - сказал кандидат.