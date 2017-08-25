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На форуме по сохранению снежного банка обсудили основные вызовы по защите горной экосистемы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444650-ru.html

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По призыву кинозвезды Ди Каприо миллионы людей подписали петицию по сохранению популяции барсов

25 августа 2017, 15:04       Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" 25 августа проходит международный форум по сохранению снежного барса. "Что вы увидели сейчас, выйдя из этого зала? Вы увидели воду, которая течет в арыках. Эта вода течет вниз из ущелья Ала-Арча, значит высокогорная экосистема еще сохранена, значит есть снежный барс. Это для нас показатель. Чтобы сохранить снежного барса, мы должны сохранить высокогорную экосистему", - сказал председатель совета глобальной тигровой инициативы Кешав Варма.
Основными вызовами по сохранению высокогорной экосистемы являются:
- Развитие экономики. Процесс развития любой страны наносит урон экологии;
- Неустойчивость экономики. По словам Вармы, защита окружающей среды требует постоянного финансирования. Для этого бизнес-структуры, меценаты и государство должны объединиться;
- Охотники и браконьерство;
- Высокогорные пастбища. Разведение домашнего скота, который пасется на пастбищах, соответственно портит их. По словам Вармы, необходимо защитить пастбища, но с другой стороны пастбища и разведение домашнего скота помогают местным жителям выживать;
- Изменение климата.

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