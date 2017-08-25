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Депутаты Жогорку Кенеша ознакамливаются с программой Сапара Исакова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365345_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444648-ru.html

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Онлайн — Сессия Жогорку Кенеша по обсуждению формирования нового правительства

25 августа 2017, 14:59       Комментарии

Сегодня, 25 августа, депутаты Жогорку Кенеша собрались на внеочередном собрании. Всего участвуют 106 депутатов.
В начале заседания спикер Чыныбай Турсунбеков отметил, что на повестке дня всего один вопрос: формирование правительства страны.
Депутат Мирлан Жээнчороев (РАЖ) предложил транслировать заседание на КТРК, однако депутаты проголосовали против.
В настоящее время кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков знакомит со своей программой депутатов.
Напомним, ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.

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