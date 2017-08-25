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Мыктыбек Абдылдаев Сапару Исакову: Вы должны пахатьМыктыбек Абдылдаев Сапару Исакову: Вы должны пахатьВ столичной мэрии обсудили подготовку к празднованию Дня независимостиВ столичной мэрии обсудили подготовку к празднованию Дня независимости

Депутат раскритиковал программу, предложенную кандидатом на пост премьер-министра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444647-ru.html

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Сорок шагов вперед — тезисы программы кандидата в премьеры Исакова

25 августа 2017, 13:39       Комментарии

Депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту раскритиковал программу кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.
По его словам, программу подготовил аппарат президента, и она не подкреплена цифрами.
"Она очень сухая и нет цифр. Когда мы были молоды, то всегда утверждали это фактами", – сказал он.
Исаков ответил, что он назвал правительство технократами — а это те, кто уходят от политики и занимаются только реальными проектами.
Кроме того, он поинтересовался у Исакова, почему он назвал правительство техническим.
"Вы намерены проработать всего пару месяцев? Те, кто приходят на время, — это техническое правительство", — сказал Абдылдаев.

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