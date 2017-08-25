Депутат раскритиковал программу, предложенную кандидатом на пост премьер-министра

25 августа 2017, 13:39 Комментарии

Депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту раскритиковал программу кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.

По его словам, программу подготовил аппарат президента, и она не подкреплена цифрами.

"Она очень сухая и нет цифр. Когда мы были молоды, то всегда утверждали это фактами", – сказал он.

Исаков ответил, что он назвал правительство технократами — а это те, кто уходят от политики и занимаются только реальными проектами.

Кроме того, он поинтересовался у Исакова, почему он назвал правительство техническим.

"Вы намерены проработать всего пару месяцев? Те, кто приходят на время, — это техническое правительство", — сказал Абдылдаев.