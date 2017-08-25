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Профильный комитет одобрил кандидатуру Сапара Исакова и состав правительстваПрофильный комитет одобрил кандидатуру Сапара Исакова и состав правительстваДепутат предлагает сменить представителей КР в совете директоров СеnterraДепутат предлагает сменить представителей КР в совете директоров Сеnterra

Профильный комитет ЖК поддержал состав и программу нового правительства

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/profil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444646-ru.html

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25 августа 2017, 13:45       Комментарии

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты утвердили новый состав и программу правительства КР.
Заслушав доклад Исакова и членов правительства, депутаты приняли решение одобрить состав кабмина.
Также, депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева предложила провести открытое электронное голосование.
Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.
На пленарном заседании парламента примут решение, от которого зависит, утвердят новое правительство или нет.

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