Профильный комитет ЖК поддержал состав и программу нового правительства

25 августа 2017, 13:45 Комментарии
На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты утвердили новый состав и программу правительства КР.
Заслушав доклад Исакова и членов правительства, депутаты приняли решение одобрить состав кабмина.
Также, депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева предложила провести открытое электронное голосование.
Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.
На пленарном заседании парламента примут решение, от которого зависит, утвердят новое правительство или нет.