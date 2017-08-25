Профильный комитет ЖК поддержал состав и программу нового правительства

25 августа 2017, 13:45 Комментарии

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутаты утвердили новый состав и программу правительства КР.

Заслушав доклад Исакова и членов правительства, депутаты приняли решение одобрить состав кабмина.

Также, депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева предложила провести открытое электронное голосование.

Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.

На пленарном заседании парламента примут решение, от которого зависит, утвердят новое правительство или нет.