И "Центерра", и Кыргызстан должны пойти на определенные уступки для решения ситуации с судебными спорами — Темирбек Ажыкулов

25 августа 2017, 14:18 Комментарии

"И "Центерра", и Кыргызстан должны пойти на определенные уступки для решения ситуации с судебными спорами", – заявил эксперт в сфере госуправления и экономики Темирбек Ажыкулов, комментируя ситуацию с инициированием канадскими компаниями "Центерра Голд Инк.", ЗАО "Кумтор Голд Компани" и ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" арбитражного разбирательства против Кыргызской Республики.

По его словам, по вопросу о Кумторе ни одна сторона не должна идти на крайности.

"Определенные шаги и заявления, которые делают обе стороны, направлены больше на давление друг друга". Но эта картина неприятна, поскольку она негативно влияет на инвестиционный климат страны в целом. Потому что любой инвестор, который приходит в Кыргызстан, большие компании с мировым именем будет обращать внимание на атмосферу в стране, на инвестиционный климат, на то, как государство и местное население относится к инвесторам", – добавил Ажыкулов.

В связи с негативным влиянием на инвестиционный климат в стране эксперт считает, что обеим сторонам надо сесть за стол переговоров.

Касаясь самого арбитражного разбирательства, эксперт отметил, что были заключены договоры, и они должны соблюдаться.

"В договоре прописано, что компания имеет право обращаться в арбитражный суд. При этом, при заключении договоров и контрактов все должно быть прозрачно, люди должны знать, какие условия были обговорены", – сказал эксперт и добавил, что отношения между компанией и государством влияют не только на инвестиционный климат, но и на стоимость акций.

"Мы знаем, что с каждым годом стоимость акций "Центерра Голд Инк." падают. Несколько лет назад мы говорили, что наши акции в компании стоят $1,5 млрд, сейчас они стоят $400 млн. Это говорит о том, что нам нужно решать: либо дать компании нормально закончить свою работу, либо приглашать новых инвесторов и отдавать Кумтор им", – заключил эксперт.

Напомним, директор Центра судебного представительства правительства КР Тимур Шамбетов заявил, что наряду с участием в арбитражном разбирательстве, правительством ведется работа по рассмотрению вариантов урегулирования спора путем переговоров в целях принятия наиболее благоприятных условий и решений для Кыргызской Республики по проекту. По его словам, учитывая мировую судебную практику и статистику разрешений судебных споров между инвесторами и государственными надзорными органами, необходимо использовать все имеющиеся возможности и варианты урегулирования спора для достижения консенсуса. В противном случае имеется весьма значительный риск того, что страна понесет огромные расходы на арбитражные разбирательства.