В Иране невеста убедила жениха посадить 1372 дерева вместо калыма

25 августа 2017, 14:14 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17. /Кабар/. Иранская невеста из западной провинции Илам убедила жениха посадить 1372 дерева вместо калыма, сообщает CA-IR NEWS. По иранским законам размер калыма (обязательного выкупа за невесту) точно прописывается в брачном контракте. В него может входить все, что придется по душе будущей супруге жениха - деньги, драгоценности, домашняя утварь, мебель, жилье или участок земли. В то же самое время, насколько бы крупной ни была сумма мехрие, жена имеет право на полное обеспечение со стороны мужа.

Сообщается, что невеста решила отойти от принятых канонов и обязала будущего мужа посадить 1372 дерева для сохранения экологии страны. Число саженцев, выбранных девушкой, также не случайно и обозначает год ее рождения по иранскому календарю (что соответствует 1993 по европейскому исчислению), пишет Tehrantimes.

В последние годы проблемы окружающей среды приобрели особую важность в республике. Иран, как и многие другие страны сталкиваются с истощением полезных ископаемых, что связано с недостаточной работой над экологическими проблемами со стороны властных органов. По этой причине, стремясь улучшить состояние окружающей среды в государстве, многие жители Ирана берут дело спасения природы в свои руки, сообщает издание.