В Таджикистане к 7 годам тюрьмы приговорен "герой" спора о девственности невесты

25 августа 2017, 14:34 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. В Таджикистан Зафар Пиров, "герой" трагического спора о целомудрии, приговорен к 7 годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги, пишет таджикская служба радио "Свобода". Зафар Пиров обвинялся в доведении до самоубийства своей жены. Судебный процесс проходил при закрытых дверях.

Пиров заявлял, что не признает себя виновным и уповает на справедливый суд. Также он признался, что после самоубийства жены он чувствует угрызение совести. "Я не хотел ее смерти", - сказал он.

В мае 2017 года родители 18-летней Хуршед решили выдать ее замуж за 24-летнего Зафара Пирова, жителя кишлака Чорбог в Таджикистане. С мужем девушка познакомилась только в день свадьбы, до этого молодые не встречались.

В брачную ночь муж, по его словам, обнаружил, что его жена – не девственница. Женщина убеждала его, что это не так, но муж ей не поверил и отвез на обследование для проверки "чистоты" в две разные клиники. Оба раза девственность невесты подтвердили, но Пиров настаивал, что врачи ошиблись и требовал от супруги "сказать правду". Позже он также начал требовать, чтобы Раджабби разрешила ему взять вторую жену.

Конфликт мужа и жены продолжался почти месяц, после чего, по словам Пирова, жена все-таки дала ему письменное разрешение взять вторую жену и в том же документе призналась, что сама не была девственницей на момент брака, сообщил Пиров журналистам.

Когда же муж заявил, что она должна вернуться к родителям, женщина выпила "смертельную дозу уксуса" (формулировка в официальных документах). Несколько часов спустя она умерла в больнице.

По словам членов ее семьи, перед смертью она сказала, что начиная с брачной ночи испытывала колоссальное давление со стороны мужа и "не могла больше это выносить".

В традиционном таджикском обществе считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной, а в случае обнаружения в первую брачную ночь отсутствия невинности, девушку с позором выставляют за дверь. Таких девушек обычно не принимают потом и родители, а их честь и репутация остается запятнанной на всю жизнь.