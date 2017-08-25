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В Таджикистане к 7 годам тюрьмы приговорен "герой" спора о девственности невесты

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tadzhik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444643-ru.html

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25 августа 2017, 14:34       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. В Таджикистан Зафар Пиров, "герой" трагического спора о целомудрии, приговорен к 7 годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги, пишет таджикская служба радио "Свобода". Зафар Пиров обвинялся в доведении до самоубийства своей жены. Судебный процесс проходил при закрытых дверях.
Пиров заявлял, что не признает себя виновным и уповает на справедливый суд. Также он признался, что после самоубийства жены он чувствует угрызение совести. "Я не хотел ее смерти", - сказал он.
В мае 2017 года родители 18-летней Хуршед решили выдать ее замуж за 24-летнего Зафара Пирова, жителя кишлака Чорбог в Таджикистане. С мужем девушка познакомилась только в день свадьбы, до этого молодые не встречались.
В брачную ночь муж, по его словам, обнаружил, что его жена – не девственница. Женщина убеждала его, что это не так, но муж ей не поверил и отвез на обследование для проверки "чистоты" в две разные клиники. Оба раза девственность невесты подтвердили, но Пиров настаивал, что врачи ошиблись и требовал от супруги "сказать правду". Позже он также начал требовать, чтобы Раджабби разрешила ему взять вторую жену.
Конфликт мужа и жены продолжался почти месяц, после чего, по словам Пирова, жена все-таки дала ему письменное разрешение взять вторую жену и в том же документе призналась, что сама не была девственницей на момент брака, сообщил Пиров журналистам.
Когда же муж заявил, что она должна вернуться к родителям, женщина выпила "смертельную дозу уксуса" (формулировка в официальных документах). Несколько часов спустя она умерла в больнице.
По словам членов ее семьи, перед смертью она сказала, что начиная с брачной ночи испытывала колоссальное давление со стороны мужа и "не могла больше это выносить".
В традиционном таджикском обществе считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной, а в случае обнаружения в первую брачную ночь отсутствия невинности, девушку с позором выставляют за дверь. Таких девушек обычно не принимают потом и родители, а их честь и репутация остается запятнанной на всю жизнь.

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