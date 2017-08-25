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Судебные споры по "Кумтору" необходимо урегулировать путем переговоров

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365347_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444640-ru.html

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Центр судебного представительства КР отказался комментировать иск Penwell

25 августа 2017, 14:07       Комментарии

Кыргызская и канадская стороны придут к правильному решению, если путем переговоров урегулируют судебные споры, заявил эксперт в сфере экономики Жумакадыр Акенеев, комментируя ситуацию с инициированием канадскими компаниями "Центерра Голд Инк.", ЗАО "Кумтор Голд Компани" и ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" арбитражного разбирательства против Кыргызской Республики.
"Кумтор" – это вечный спор страны, но эта компания и одна из успешно работающих на сегодняшний день в Кыргызстане. Несмотря на все скандалы, революции, уходы президентов предприятие продолжает работать. Из истории мы знаем, что первый и второй президенты подписали кабальные условия для страны. Сегодня нам нужно на правовой основе решать все проблемные вопросы", - сказал экономист.
Жумакадыр Акенеев считает, что сложившуюся ситуацию по судебным разбирательствам необходимо решить путем только переговоров.
"Нужно сесть за стол переговоров. Думаю, канадская сторона осознает, что она должна немного уступить", - сказал он.
Ранее директор Центра судебного представительства правительства КР Тимур Шамбетов заявил, что наряду с участием в арбитражном разбирательстве, правительством ведется работа по рассмотрению вариантов урегулирования спора путем переговоров в целях принятия наиболее благоприятных условий и решений для Кыргызской Республики по проекту.
По его словам, учитывая мировую судебную практику и статистику разрешений судебных споров между инвесторами и государственными надзорными органами, необходимо использовать все имеющиеся возможности и варианты урегулирования спора для достижения консенсуса. В противном случае имеется весьма значительный риск того, что страна понесет огромные расходы на арбитражные разбирательства.

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