Судебные споры по "Кумтору" необходимо урегулировать путем переговоров

25 августа 2017, 14:07 Комментарии

Кыргызская и канадская стороны придут к правильному решению, если путем переговоров урегулируют судебные споры, заявил эксперт в сфере экономики Жумакадыр Акенеев, комментируя ситуацию с инициированием канадскими компаниями "Центерра Голд Инк.", ЗАО "Кумтор Голд Компани" и ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" арбитражного разбирательства против Кыргызской Республики.

"Кумтор" – это вечный спор страны, но эта компания и одна из успешно работающих на сегодняшний день в Кыргызстане. Несмотря на все скандалы, революции, уходы президентов предприятие продолжает работать. Из истории мы знаем, что первый и второй президенты подписали кабальные условия для страны. Сегодня нам нужно на правовой основе решать все проблемные вопросы", - сказал экономист.

Жумакадыр Акенеев считает, что сложившуюся ситуацию по судебным разбирательствам необходимо решить путем только переговоров.

"Нужно сесть за стол переговоров. Думаю, канадская сторона осознает, что она должна немного уступить", - сказал он.

Ранее директор Центра судебного представительства правительства КР Тимур Шамбетов заявил, что наряду с участием в арбитражном разбирательстве, правительством ведется работа по рассмотрению вариантов урегулирования спора путем переговоров в целях принятия наиболее благоприятных условий и решений для Кыргызской Республики по проекту.

По его словам, учитывая мировую судебную практику и статистику разрешений судебных споров между инвесторами и государственными надзорными органами, необходимо использовать все имеющиеся возможности и варианты урегулирования спора для достижения консенсуса. В противном случае имеется весьма значительный риск того, что страна понесет огромные расходы на арбитражные разбирательства.