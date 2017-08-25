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Аскар Сыдыков: Предлагаемая Исаковым программа "40 шагов" вселяет надежду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365348_as...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444639-ru.html

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25 августа 2017, 14:12       Комментарии

"В целом мы поработали хорошо с предыдущим премьер-министром, и было много хороших итогов. Надеемся, что со следующим молодым и прогрессивным правительством будет также складываться успешно работа", - сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, комментируя выдвижение Сапара Исакова на пост главы правительства и новый состав кабмина.
По его словам, с этими людьми МДС работал и в их предыдущих качествах.
"Мы поработали и с главой руководителя аппарата президента КР, главой Нацбанка и ГКПЭН. Со всеми этими людьми мы хорошо сотрудничали и надеемся, что дальше это сотрудничество продолжится", - говорит он.
Как отметил Сыдыков, хорошо, что молодые кадры идут в правительство.
"Это тоже такой хороший знак, курс на обновление. Поэтому надеемся, что у бизнеса пойдет хорошо в плане сотрудничества в дальнейшем. Ну и будет реализована предлагаемая Исаковым программа "40 шагов", которая очень амбициозна, а потому вселяет надежды", - подчеркнул исполняющий обязанности МДС.
"Поэтому мы постараемся со своей стороны оказать максимальную поддержку новому составу правительства, чтобы все усилия и задачи удалось реализовать совместными усилиями и помочь создать сильную экономику в стране. Также развивать экономику дальше", - заключил Аскар Сыдыков.

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