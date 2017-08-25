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Новости Кыргызстана

В Таджикистане к 7 годам тюрьмы приговорен "герой" спора о девственности невестыВ Таджикистане к 7 годам тюрьмы приговорен "герой" спора о девственности невестыИ "Центерра", и Кыргызстан должны пойти на определенные уступки для решения ситуации с судебными спорами — Темирбек АжыкуловИ "Центерра", и Кыргызстан должны пойти на определенные уступки для решения ситуации с судебными спорами — Темирбек Ажыкулов

Потрясающее место! — заповедник Шамси с высоты птичьего полета

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444638-ru.html

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В Кыргызстане 90-летие Чынгыза Айтматова проведут на высоком уровне

25 августа 2017, 14:23       Комментарии

В 2015-м охоту в ущелье Шамси запретили, а спустя год территория стала заповедником.
Сюда может приехать любой желающий, проезд в охраняемую зону бесплатный. Главное условие - не тревожить животных: нельзя разводить костры, оставлять мусор и сильно шуметь. При выезде из заповедника, на блокпосту, егеря обыщут транспорт.
Территория заповедника составляет 20 тысяч 466 гектаров. За порядком следят три егеря - они обходят эти места ежедневно.
10 красивейших мест в часе езды от Бишкека, смотрите в материале Sputnik Кыргызстан>>
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