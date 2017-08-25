Потрясающее место! — заповедник Шамси с высоты птичьего полета

25 августа 2017, 14:23 Комментарии

В 2015-м охоту в ущелье Шамси запретили, а спустя год территория стала заповедником.

Сюда может приехать любой желающий, проезд в охраняемую зону бесплатный. Главное условие - не тревожить животных: нельзя разводить костры, оставлять мусор и сильно шуметь. При выезде из заповедника, на блокпосту, егеря обыщут транспорт.

Территория заповедника составляет 20 тысяч 466 гектаров. За порядком следят три егеря - они обходят эти места ежедневно.

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