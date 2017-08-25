Как и где провести выходные в столице. Афиша с 25 по 27 августа

25 августа 2017, 14:35 Комментарии

Пятница, 25 августа Заезд на гироскутерах. В этот день в парке Победы имени Д. Асанова (Южные ворота) будут и соревнования, и мастер-классы, и захватывающие танцевальные номера, и трюки на велосипедах. Если у вас есть свой гироскутер, вы вполне можете стать участником заезда. Для этого нужно лишь отправить заявку организаторам. Мероприятие начнется в 18.00, вход свободный.

Вечер кино: "Древо жизни". Это фильм об 11-летнем мальчике, которому кажется, что он живет в чудесном мире. Его мать - воплощение любви и милосердия, а отец внушает сыну, что всегда и во всем надо быть эгоистом. Ребенок разрывается между родителями, а его волшебный мир рушится, когда он впервые сталкивается со смертью и страданиями... Кинопоказ пройдет в образовательном центре Feel Good Center. Начало - в 19.00, билеты стоят 50 сомов.

Latino Party. Если вы являетесь поклонником сальсы, бачаты и кизомбы, это мероприятие точно для вас. Организаторы обещают несколько часов завораживающей музыки и танцев. Вечеринка начнется в 20.00 в The Bar (первый этаж отеля Hyatt), стоимость участия - 100 сомов.

Выставка "За красной линией". Проект приурочен к годовщине пожара в одной из типографий Москвы, где погибли несколько наших соотечественниц. Инсталляция является своего рода рассказом об этой трагедии. Кроме того, здесь представлены работы талантливого художника. Вход свободный.

Эко-кино под открытым небом. В Ботаническом саду имени Э. Гареева проходит показ фильма Леонардо Ди Каприо "Спасти планету". Картина демонстрирует обратную сторону "красивой жизни", когда в погоне за роскошью люди уничтожают природу, не задумываясь о последствиях. Показ начнется в 20.00, билеты стоят 100 сомов.

Суббота, 26 августа Вечер гитарной испанской музыки. Кыргызская национальная консерватория приглашает всех желающих погрузиться в мир зажигательных мелодий. Гость из Испании Гилем Перез Квер с помощью гитары поведает вам о пяти столетиях музыкальной истории своей страны. Начало - в 16.00, вход свободный.

Музыкальный Эркиндик. Это последний летний фестиваль на известном проспекте, где можно будет не просто насладиться игрой музыкантов, но и окунуться в атмосферу аргентинского танго. Организаторы приглашают всех на открытую милонгу. Вечер начнется в 18.00.

All Night Open Mic. Всю ночь в арт-кафе Chicken Star будет греметь живая музыка. Желающие смогут спеть под ее аккомпанемент или аккомпанировать себе сами. Словом, вас ждет целая ночь веселья, музыки и танцев. Начало - в 21.00, вход свободный.

Воскресенье, 27 августа Самый нежный мастер-класс. Ololohaus проводит мастер-класс для детей от 6 до 16 лет. Почти каждая девочка мечтает стать принцессой, и лучше всего войти в образ помогает юбка-пачка. На мастер-классе вашего ребенка научат делать правильные стежки и обрабатывать фатин. Все участники смогут забрать свои изделия. Мероприятие начнется в 11.00, стоимость участия - 300 сомов.

Цирк-шоу гигантских фонтанов "Удивительный город". В этот день на манеже Государственного цирка можно будет лицезреть сразу три стихии. Огонь, земля и вода сольются воедино, чтобы вы могли насладиться потрясающим шоу. Организаторы обещают удивить даже самого искушенного зрителя. Начало представлений - в 12.00 и 16.00, билеты стоят от 500 сомов.

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