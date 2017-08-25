Профильный комитет ЖК поддержал программу и состав правительства Исакова

25 августа 2017, 13:57 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова Кабар/. Комитет по конституционному законодательству государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержала программу и состав правительства Сапара Исакова.

В свою очередь, депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев считает, что в структуру правительства нужно вернуть Министерство обороны.

Также комитет поддержал инициативу сделать голосование на заседании парламента открытым и электронным.