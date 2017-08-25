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Новости Кыргызстана

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Профильный комитет ЖК поддержал программу и состав правительства Исакова

Источник:
http://kabar.kg/news/komitet-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444636-ru.html

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ЖК приступил к рассмотрению программы и состава правительства

25 августа 2017, 13:57       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова Кабар/. Комитет по конституционному законодательству государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержала программу и состав правительства Сапара Исакова.
В свою очередь, депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев считает, что в структуру правительства нужно вернуть Министерство обороны.
Также комитет поддержал инициативу сделать голосование на заседании парламента открытым и электронным.

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