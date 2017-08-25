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СМИ: Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444635-ru.html

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25 августа 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста, пишет издание Closer со ссылкой на данные журнала Le Point.
"Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она была в Елисейском дворце", — отмечается в публикации.
В статье также говорится, что выглядеть привлекательным при любых обстоятельствах важно, но дорого, и расходы Макрона наглядно демонстрируют это. Журналисты нашли два счета, которые свидетельствуют о тратах главой республики 10 тысяч евро и 16 тысяч, пишет lenta.ru.
Указывается, что визажиста зовут Наташа, она работала с Макроном во время избирательной кампании.
Согласно информации, изложенной в Closer, предшественник нынешнего лидера страны Франсуа Олланд платил своему мастеру около шести тысяч евро в месяц.
Издание также вспомнило прошлогоднюю историю о зарплате парикмахера бывшего президента: называлась сумма в 9895 евро в месяц, которую сравнивали с заработной платой членов французского правительства — 9940 евро.
39-летний Эммануэль Макрон вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года, став самым молодым президентом в истории Пятой республики.

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