СМИ: Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро

25 августа 2017, 14:10 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста, пишет издание Closer со ссылкой на данные журнала Le Point.

"Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она была в Елисейском дворце", — отмечается в публикации.

В статье также говорится, что выглядеть привлекательным при любых обстоятельствах важно, но дорого, и расходы Макрона наглядно демонстрируют это. Журналисты нашли два счета, которые свидетельствуют о тратах главой республики 10 тысяч евро и 16 тысяч, пишет lenta.ru.

Указывается, что визажиста зовут Наташа, она работала с Макроном во время избирательной кампании.

Согласно информации, изложенной в Closer, предшественник нынешнего лидера страны Франсуа Олланд платил своему мастеру около шести тысяч евро в месяц.

Издание также вспомнило прошлогоднюю историю о зарплате парикмахера бывшего президента: называлась сумма в 9895 евро в месяц, которую сравнивали с заработной платой членов французского правительства — 9940 евро.

39-летний Эммануэль Макрон вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года, став самым молодым президентом в истории Пятой республики.