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Мыктыбек Абдылдаев Сапару Исакову: Вы должны пахать

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365335_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444632-ru.html

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25 августа 2017, 13:40       Комментарии

"Вам нужно пахать", - заявил сегодня, 25 августа, депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев, обращаясь к кандидату в премьер-министры Сапару Исакову на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.
Парламентарий также вступился за молодого претендента на пост министра экономики Артема Новикова.
"Вы говорите, что он ребенок. Это большие чиновники, которые будут решать судьбу государства. На них будет смотреть шестимиллионный народ и другие государства. В советское время в 30 лет люди становились председателями Совнаркома. Вы говорите, дети, но они же не в садик директорами идут", - сказал Абдылдаев.
Обращаясь к претенденту на пост премьера Исакову, парламентарий заявил, что в его программе представлены только предложения, а не конкретные цифры.
"Вы, конечно, не обижайтесь, но вы уже 29-й премьер-министр. Не слишком ли много их? Мы просмотрели вашу программу, она очень сухая. Мы тоже были молодыми и тоже писали программы. Однако каждое предложение мы связывали с цифрой-показателем, а вы просто пишете предложениями. Никогда не говорите, что вы реформаторы, вы должны просто пахать", - заявил Абдылдаев.
Он добавил, что в программе Исакова основной упор делается на большие города, а их в Кыргызстане лишь два - Бишкек и Ош. По словам депутата, при написании данного документа забыты технические города, которых довольно много.

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