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Новости Кыргызстана

Профильный комитет ЖК подержал состав и программу нового правительстваПрофильный комитет ЖК подержал состав и программу нового правительстваДепутат интересуется, что будет с правительством после 1 декабря, когда полномочия премьера станут выше полномочий президентаДепутат интересуется, что будет с правительством после 1 декабря, когда полномочия премьера станут выше полномочий президента

Депутат предлагает сменить представителей КР в совете директоров Сеnterra

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365342_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444631-ru.html

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25 августа 2017, 13:42       Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева просит пересмотреть представителей Кыргызстана в совете директоров Сеnterra Gold Inc. Сегодня, 25 августа, она предложила это кандидату на должность премьер-министра страны Сапару Исакову на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
Как сказала Алтыбаева, произошло снижение доли Кыргызстана в компании, однако этот вопрос до сих не решается. Потому нужно пересмотреть список представителей. "Предлагаю провести открытый конкурс по отбору новых представителей", - предложила она.
Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

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