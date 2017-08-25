Комитет ЖК поддержал новый состав кабмина во главе с Сапаром Исаковым

25 августа 2017, 13:51 Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Такое решение было принято сегодня, 25 августа, на заседании.

Отметим, Исаков представил комитету новый состав правительства и свою программу, которые также были одобрены.

Напомним, ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.

Теперь парламент на общем заседании рассмотрит вышеперечисленные вопросы. Решением коалиции большинства и комитета депутатам также предложат открытое электронное голосование.