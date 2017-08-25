Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Профильный комитет ЖК поддержал программу и состав правительства ИсаковаПрофильный комитет ЖК поддержал программу и состав правительства ИсаковаПрофильный комитет одобрил кандидатуру Сапара Исакова и состав правительстваПрофильный комитет одобрил кандидатуру Сапара Исакова и состав правительства

Комитет ЖК поддержал новый состав кабмина во главе с Сапаром Исаковым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365346_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444630-ru.html

Похожие новости

С.Исаков намерен пропагандировать ЗОЖ и правильное питание

Депутаты Жогорку Кенеша ознакамливаются с программой Сапара Исакова

С.Исаков назвал три цели, которые ставит перед собой его правительство

ЖК приступил к рассмотрению программы и состава правительства

Аскар Сыдыков: Предлагаемая Исаковым программа "40 шагов" вселяет надежду

25 августа 2017, 13:51       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Такое решение было принято сегодня, 25 августа, на заседании.
Отметим, Исаков представил комитету новый состав правительства и свою программу, которые также были одобрены.
Напомним, ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.
Теперь парламент на общем заседании рассмотрит вышеперечисленные вопросы. Решением коалиции большинства и комитета депутатам также предложат открытое электронное голосование.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум