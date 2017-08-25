Исаков пообещал научить Новикова госязыку

25 августа 2017, 13:59 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. На заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев спросил, знает ли кандидат на пост министра экономики Артем Новиков кыргызский язык.

Новиков ответил, что не говорит по-кыргызски, но понимает.

"Мы его научим", - заверил кандидат в премьер-министры Сапар Исаков.

Однако Масалиев задался вопросом, почему Новиков так и не выучил госязык за семь лет на государственной службе.

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