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Сапару Исакову предложили "просто пахать" и не называть себя реформаторомСапару Исакову предложили "просто пахать" и не называть себя реформаторомПрофильный комитет ЖК подержал состав и программу нового правительстваПрофильный комитет ЖК подержал состав и программу нового правительства

Исаков пообещал научить Новикова госязыку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444628-ru.html

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25 августа 2017, 13:59       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. На заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев спросил, знает ли кандидат на пост министра экономики Артем Новиков кыргызский язык.
Новиков ответил, что не говорит по-кыргызски, но понимает.
"Мы его научим", - заверил кандидат в премьер-министры Сапар Исаков.
Однако Масалиев задался вопросом, почему Новиков так и не выучил госязык за семь лет на государственной службе.
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