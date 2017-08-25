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Сапару Исакову предложили "просто пахать" и не называть себя реформатором

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444627-ru.html

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Мыктыбек Абдылдаев Сапару Исакову: Вы должны пахать

25 августа 2017, 14:00       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Депутат от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев на заседании Комитета по конституционному законодательству, госустройству и регламенту Жогорку Кенеша раскритиковал программу кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.
Парламентарий предложил не обращать внимания на возраст отдельных членов предлагаемого кабмина и рассмотреть программу.
"Я так понял, эту программу готовил аппарат президента и передал ее правительству. Она очень сухая. Вы еще молоды. Когда мы были молодыми, первым делом работали над цифрами, а вы просто выдвигаете предложения", - сказал он.
Абдылдаев посоветовал Исакову не называть себя реформатором.
"Вы должны просто пахать. Мы никогда не говорили, что реформаторы. Пахали и брали у старшего поколения лучшее. Мы популизмом не занимались, иначе у нас отбирали партбилет", - заявил депутат.
Исаков отметил, что уважает Абдылдаева, который умеет видеть корень проблем.
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