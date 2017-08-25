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В Казахстане предлагают штрафовать за оскорбление чувств атеистов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaza...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444626-ru.html

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25 августа 2017, 13:26       Комментарии

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разработало законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление чувств атеистов.
Физическим лицам грозит штраф до $700 помимо прочего за оскорбление чувств верующих и религиозных мести и атрибутики, воспрепятствование религиозной деятельности и за проявление радикализма, говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.
Министры, по аналогу с российским "пакетом Яровой", также предлагают ввести ответственность за осуществление миссионерской деятельности. Более того, религиозным организациям хотят запретить участвовать и финансировать политическую деятельность страны. Нарушившим закон грозит штраф, превышающий $2 тыс., а иностранцам в дополнение может грозить выдворение из страны.
Штраф до $680 грозит руководителям религиозных объединений, которые будут вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних без письменного согласия родителей.
Учеба в зарубежных религиозных вузах возможна будет только после получения религиозного образования в самом Казахстане и только в определенных учебных заведениях.
Также планируется запретить ношение и использование внешних атрибутов: предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным идеологическим течениям.

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