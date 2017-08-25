В Казахстане предлагают штрафовать за оскорбление чувств атеистов

25 августа 2017, 13:26 Комментарии

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разработало законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление чувств атеистов.

Физическим лицам грозит штраф до $700 помимо прочего за оскорбление чувств верующих и религиозных мести и атрибутики, воспрепятствование религиозной деятельности и за проявление радикализма, говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Министры, по аналогу с российским "пакетом Яровой", также предлагают ввести ответственность за осуществление миссионерской деятельности. Более того, религиозным организациям хотят запретить участвовать и финансировать политическую деятельность страны. Нарушившим закон грозит штраф, превышающий $2 тыс., а иностранцам в дополнение может грозить выдворение из страны.

Штраф до $680 грозит руководителям религиозных объединений, которые будут вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних без письменного согласия родителей.

Учеба в зарубежных религиозных вузах возможна будет только после получения религиозного образования в самом Казахстане и только в определенных учебных заведениях.

Также планируется запретить ношение и использование внешних атрибутов: предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным идеологическим течениям.