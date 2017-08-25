На Иссык-Куле учителей математики начальных классов обучают ментальной арифметике

25 августа 2017, 13:19 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. С 24 по 27 августа на берегу Иссык-Куля в селе Бостери проходит Международный тренинг по ментальной арифметике для учителей математики и начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

По их информации, в тренинге участвуют 35 учителей из всех регионов Кыргызстана, также для участия приглашены по два преподавателя из стран Центральной Азии и России.

Международный тренинг проходит при поддержке Министерства образования и науки КР и Международной ассоциации ментальной арифметики "Шенмо" (КНР).

На открытии мероприятия вице-президент Кыргызской академии образования Алмаз Токтомамбетов поделился планами по развитию математики и естественных дисциплин в школах Кыргызстана и отметил, что ментальная арифметика должна быть доступна для всех слоев общества.

На закрытии тренингов 27 августа ожидается выступление представителя ассоциации ментальной арифметики "Шенмо" в США, профессора Лили Ченга.