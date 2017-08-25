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На Иссык-Куле учителей математики начальных классов обучают ментальной арифметике

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/uchitelei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444623-ru.html

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25 августа 2017, 13:19       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. С 24 по 27 августа на берегу Иссык-Куля в селе Бостери проходит Международный тренинг по ментальной арифметике для учителей математики и начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
По их информации, в тренинге участвуют 35 учителей из всех регионов Кыргызстана, также для участия приглашены по два преподавателя из стран Центральной Азии и России.
Международный тренинг проходит при поддержке Министерства образования и науки КР и Международной ассоциации ментальной арифметики "Шенмо" (КНР).
На открытии мероприятия вице-президент Кыргызской академии образования Алмаз Токтомамбетов поделился планами по развитию математики и естественных дисциплин в школах Кыргызстана и отметил, что ментальная арифметика должна быть доступна для всех слоев общества.
На закрытии тренингов 27 августа ожидается выступление представителя ассоциации ментальной арифметики "Шенмо" в США, профессора Лили Ченга.

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