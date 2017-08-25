В столичной мэрии обсудили подготовку к празднованию Дня независимости

25 августа 2017, 13:38 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Албека Ибраимова прошло плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека.

В ходе совещания, как сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, обсуждались такие вопросы, как подготовка к проведению праздничного мероприятия ко Дню Независимости Кыргызской Республики и исполнение Комплекса мер по обеспечению общественно-политической стабильности и недопущению проявлений терроризма и религиозного экстремизма на территории города Бишкек на 2016-2020 годы".

По словам вице-мэра Айгуль Рыскуловой, полным ходом ведется подготовка к празднованию Дня независимости, городские службы заняты в оформлении главной площади Ала-Тоо. Кроме того, каждый район разработал собственный план мероприятий празднования на местах.

По второму вопросу участники совещания были проинформированы о том, что на территории города Бишкек принимается комплекс мер по обеспечению безопасности в городе Бишкек.

По итогам планового совещания глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов поручил соответствующим службам внести предложения по борьбе со стихийной торговлей в общественных местах.