Кыргызстан обыграл США со счетом 11:6 на ЧМ мира по кок-бору

25 августа 2017, 13:38 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду США со счетом 11:6 в пятой игре чемпионата мира по кокпару (казахская версия кок-бору – прим.ред.) в Астане.

В первом матче кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0, затем команду Узбекистана – 11:2, сборную Турции – 13:3, Таджикистана – 15:2.

Таким образом, по итогам группового этапа сборная Кыргызстана имеет в своем активе пять побед в пяти встречах и обеспечила право сыграть в финале турнира.

Соперником Кыргызстана станет победитель группы В, где по итогам четвертого тура лидирует сборная Казахстана, одержавшая 4 победы. Матч пятого тура казахстанская команда проведет сегодня.

Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

Первый чемпионат мира по кокпару проходит в Астане на ипподроме "Казанат". Матчи за третье место и финал состоятся 27 августа. Призовой фонд составляет 18 млн тенге (более 3,7 млн сомов).