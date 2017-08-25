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Столько Кыргызстану еще никто не забивал — итоги матча с США по кокпаруСтолько Кыргызстану еще никто не забивал — итоги матча с США по кокпаруСборная Кыргызстана по кок-бору обыграла сборную США и прошла в финалСборная Кыргызстана по кок-бору обыграла сборную США и прошла в финал

Кыргызстан обыграл США со счетом 11:6 на ЧМ мира по кок-бору

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444621-ru.html

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25 августа 2017, 13:38       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду США со счетом 11:6 в пятой игре чемпионата мира по кокпару (казахская версия кок-бору – прим.ред.) в Астане.
В первом матче кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0, затем команду Узбекистана – 11:2, сборную Турции – 13:3, Таджикистана – 15:2.
Таким образом, по итогам группового этапа сборная Кыргызстана имеет в своем активе пять побед в пяти встречах и обеспечила право сыграть в финале турнира.
Соперником Кыргызстана станет победитель группы В, где по итогам четвертого тура лидирует сборная Казахстана, одержавшая 4 победы. Матч пятого тура казахстанская команда проведет сегодня.
Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.
Первый чемпионат мира по кокпару проходит в Астане на ипподроме "Казанат". Матчи за третье место и финал состоятся 27 августа. Призовой фонд составляет 18 млн тенге (более 3,7 млн сомов).

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