Депутат сомневается в легитимности и.о. председателя Госкомитета обороны М.Касымкулова

25 августа 2017, 13:20 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев сомневается в легитимности и.о. председателя Государственного комитета по делам обороны Мирбека Касымкулова.

Как сказал он 25 августа, глава ведомства был утвержден в должности в марте, но до окончания прошлой сессии депутатов так и не принес присягу.

"Я поднимал этот вопрос, но он и не присягнул. Как он может быть легитимным?" - спросил парламентарий.

14 марта 2017 года М.Касымкулов был назначен председателем Государственного комитета по делам обороны.