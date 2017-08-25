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Депутат сомневается в легитимности и.о. председателя Госкомитета обороны М.Касымкулова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444619-ru.html

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25 августа 2017, 13:20       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев сомневается в легитимности и.о. председателя Государственного комитета по делам обороны Мирбека Касымкулова.
Как сказал он 25 августа, глава ведомства был утвержден в должности в марте, но до окончания прошлой сессии депутатов так и не принес присягу.
"Я поднимал этот вопрос, но он и не присягнул. Как он может быть легитимным?" - спросил парламентарий.
14 марта 2017 года М.Касымкулов был назначен председателем Государственного комитета по делам обороны.

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