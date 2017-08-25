Депутата возмутила неопытность самого юного кандидата в министры

25 августа 2017, 13:06 Комментарии

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, как неопытный специалист Артем Новиков, будучи 25-летним, работал советником трех премьер-министров. Таким вопросом он задался сегодня, 25 августа на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня Сапар Исаков представляет новый состав кабмина комитету, а также свою программу. 30-летнего Новикова предлагают на пост министра экономики.

Масалиев спросил, почему столь молодого человека предлагают на должность министра. "У него же ведь даже опыта нет в этом направлении. Почему его поставили?" - поинтересовался он.

На что Исаков ответил, что, несмотря на молодой возраст, он уже занимал такие важные должности, как советник трех премьер-министров, и имеет большой опыт в этой сфере. "Несмотря на его возраст, он опытный специалист и хороший парень. Надо дать ему шанс", - ответил он.

Однако его ответ возмутил Масалиева, который сказал, что определение "хороший парень" - не лучшая квалификация для министра. Он добавил, что Новикову не хватает опыта для этой должности.

"Как он мог стать советником, если ему 25 лет? Понятно, если бы помощником работал. Экономика Кыргызстана - не экспериментальное учреждение, я думаю, не нужно так спешить", - добавил он.

Позже Масалиев отметил, что, согласно закону, госработник должен знать государственный язык. Он обратился к Новикову, знает ли он язык. Тот ответил, что понимает, но говорить не может.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.