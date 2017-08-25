Сулайманов просит Исакова не ставить депутатов в тупиковое положение

25 августа 2017, 13:08 Комментарии

"Вы не должны ставить депутатов в тупиковое положение", - заявил сегодня, 25 августа, депутат от фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов, обращаясь к кандидату в премьер-министры Сапару Исакову на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Он выразил надежду на то, что Исаков исполнит свою программу, представленную депутатам.

"Мы пролистали вашу программу. Надеемся, что она будет исполнена вами на должности премьера. Мы выберем вас. Вы молодой, но ответственность на вас возложена большая. Несмотря на это, вы должны работать, и ваши вице-премьеры тоже. Где вы раньше работали, нас не волнует, нас волнует то, что вы будете делать завтра и сегодня. Это спросит с нас народ", - сказал Сулайманов.

Он заявил, что некоторые политики считают депутатов врагами, если парламентарии не подписывают тот или иной документ.

"С завтрашнего дня у вас начнется работа, вы должны остановить то, что в последнее время было. Некоторые люди из исполнительной власти считали нас врагами, если мы не подписывали тот или иной документ, поскольку вышли сроки исполнения. Я прошу вас не ставить нас в тупиковое положение. Вы должны все вовремя делать", - добавил парламентарий.