Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат сомневается в легитимности и.о. председателя Госкомитета обороны М.КасымкуловаДепутат сомневается в легитимности и.о. председателя Госкомитета обороны М.КасымкуловаВице-президента Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничествоВице-президента Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничество

Депутат переживает за уволенных министров и вице-премьеров

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365337_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444615-ru.html

Похожие новости

Депутат сомневается в легитимности и.о. председателя Госкомитета обороны М.Касымкулова

Почему 30-летнего Новикова хотят сделать министром экономики — ответ Исакова

Депутат просит кандидата на пост премьера обратить внимание на культуру

Сулайманов просит Исакова не ставить депутатов в тупиковое положение

Депутата возмутила неопытность самого юного кандидата в министры

25 августа 2017, 13:19       Комментарии

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, куда уйдут министры и вице-премьеры, которые не войдут в новый состав правительства. Об этом он спросил у кандидата в премьер-министра Сапара Исакова на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
В частности, Масалиев поинтересовался судьбой вице-премьера по силовому блоку Жениша Разакова. "Он хорошо работал, почему поменяли его?" - спросил он.
Также он поинтересовался судьбой министра экономики Арзыбекова Кожошева."Чем он вам не угодил? Он что, работал настолько плохо?" - вопросил он.
На что Сапар Исаков отметил, что он работал хорошо, но и Новиков работает хорошо и является опытным специалистом, а также он работал советником у трех премьер-министров.
"Что будет с остальными, они останутся на улице? В скором времени и с вами так поступят. Их можно взять советниками", - добавил он.
На что Исаков ответил, что уволенные чиновники не останутся "на улице" и найдут работу в своей сфере.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум