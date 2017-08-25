Депутат переживает за уволенных министров и вице-премьеров

25 августа 2017, 13:19 Комментарии

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, куда уйдут министры и вице-премьеры, которые не войдут в новый состав правительства. Об этом он спросил у кандидата в премьер-министра Сапара Исакова на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

В частности, Масалиев поинтересовался судьбой вице-премьера по силовому блоку Жениша Разакова. "Он хорошо работал, почему поменяли его?" - спросил он.

Также он поинтересовался судьбой министра экономики Арзыбекова Кожошева."Чем он вам не угодил? Он что, работал настолько плохо?" - вопросил он.

На что Сапар Исаков отметил, что он работал хорошо, но и Новиков работает хорошо и является опытным специалистом, а также он работал советником у трех премьер-министров.

"Что будет с остальными, они останутся на улице? В скором времени и с вами так поступят. Их можно взять советниками", - добавил он.

На что Исаков ответил, что уволенные чиновники не останутся "на улице" и найдут работу в своей сфере.