В Краснодарском крае автобус упал в море. Погибли 14 человек

25 августа 2017, 13:28 Комментарии

В поселке Волна Краснодарского края с пирса в море упал автобус с рабочими, пишет Медуза. Погибли 14 человек, рассказали в МЧС.

Из воды удалось спасти 24 человека. Восемь из них госпитализированы.

Автобус перевозил рабочих предприятия "Таманьнефтегаз", которые возвращались с вахты. Он упал со строящегося пирса.

Источник "РИА Новости" предположил, что автобус мог упасть с пирса из-за нарушения правил дорожного движения.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения после падения автобуса в море. По официальным данным, подтверждена гибель 14 человек.