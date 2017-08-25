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В Краснодарском крае автобус упал в море. Погибли 14 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365343_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444614-ru.html

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25 августа 2017, 13:28       Комментарии

В поселке Волна Краснодарского края с пирса в море упал автобус с рабочими, пишет Медуза. Погибли 14 человек, рассказали в МЧС.
Из воды удалось спасти 24 человека. Восемь из них госпитализированы.
Автобус перевозил рабочих предприятия "Таманьнефтегаз", которые возвращались с вахты. Он упал со строящегося пирса.
Источник "РИА Новости" предположил, что автобус мог упасть с пирса из-за нарушения правил дорожного движения.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения после падения автобуса в море. По официальным данным, подтверждена гибель 14 человек.

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