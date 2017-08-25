Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Лидер СДПК призывает кандидатов в состав правительства прекратить коррупцию в госструктурахЛидер СДПК призывает кандидатов в состав правительства прекратить коррупцию в госструктурахДепутат просит кандидата на пост премьера обратить внимание на культуруДепутат просит кандидата на пост премьера обратить внимание на культуру

Почему 30-летнего Новикова хотят сделать министром экономики — ответ Исакова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444613-ru.html

Похожие новости

Сапару Исакову предложили "просто пахать" и не называть себя реформатором

Исаков пообещал научить Новикова госязыку

Сорок шагов вперед — тезисы программы кандидата в премьеры Исакова

Депутат переживает за уволенных министров и вице-премьеров

Сулайманов просит Исакова не ставить депутатов в тупиковое положение

25 августа 2017, 13:12       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Сапар Исаков на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша ответил на вопрос о потенциальных назначенцах в правительство КР.
Депутат Исхак Масалиев спросил, почему 30-летнего Артема Новикова предлагается назначить министром экономики.
"Артем Эдуардович с 2007 года работал в Минэкономики, потом в аппарате правительства, был помощником и советником вице-премьера, советником трех премьеров. Он кандидат экономических наук. Несмотря на молодость, очень хороший, опытный парень, давно его знаю", - ответил Исаков.
Однако Масалиев заметил, что хороший человек - не значит профессионал.
"Вы можете общаться, быть хоть сватами, но я думаю, опыта у него маловато. В 25 лет быть помощником трех премьеров? Что в 25 лет можно советовать? Он, наверное, бумаги передавал... Слишком молодых назначать не надо. Правительство все таки не экспериментальный орган", - отметил Масалиев.
Депутат также поинтересовался, что станет с бывшими членами кабмина. Исаков ответил, что они опытные люди и не должны "остаться на улице".
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум