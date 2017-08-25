Почему 30-летнего Новикова хотят сделать министром экономики — ответ Исакова

25 августа 2017, 13:12 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Сапар Исаков на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша ответил на вопрос о потенциальных назначенцах в правительство КР.

Депутат Исхак Масалиев спросил, почему 30-летнего Артема Новикова предлагается назначить министром экономики.

"Артем Эдуардович с 2007 года работал в Минэкономики, потом в аппарате правительства, был помощником и советником вице-премьера, советником трех премьеров. Он кандидат экономических наук. Несмотря на молодость, очень хороший, опытный парень, давно его знаю", - ответил Исаков.

Однако Масалиев заметил, что хороший человек - не значит профессионал.

"Вы можете общаться, быть хоть сватами, но я думаю, опыта у него маловато. В 25 лет быть помощником трех премьеров? Что в 25 лет можно советовать? Он, наверное, бумаги передавал... Слишком молодых назначать не надо. Правительство все таки не экспериментальный орган", - отметил Масалиев.

Депутат также поинтересовался, что станет с бывшими членами кабмина. Исаков ответил, что они опытные люди и не должны "остаться на улице".

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