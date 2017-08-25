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Сорок шагов вперед — тезисы программы кандидата в премьеры Исакова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444612-ru.html

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Лидер СДПК призывает кандидатов в состав правительства прекратить коррупцию в госструктурах

25 августа 2017, 13:30       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры КР Сапар Исаков на заседании Комитета по конституционному законодательству, госустройству и регламенту Жогорку Кенеша перечислил главные тезисы своей программы.
По его словам, программа "40 шагов в будущее" тесно связана с Национальной стратегией устойчивого развития до 2040 года.
"Что сейчас волнует наших граждан? Согласно опросу одного международного института, 96 процентов населения озабочено отсутствием работы, а 77 процентов считает необходимым провести реформы. В программе "40 шагов в будущее" отражены все требования населения", - сказал Исаков.
Он озвучил главные тезисы программы:
<ul> <li>сокращение коррупции;</li> <li>доступ к чистой питьевой воде;</li> <li>свобода бизнеса и повышение экономического благосостояния;</li> <li>обеспечение безопасности и комфортных условий;</li> <li>создание современной дорожной и ирригационной инфраструктуры.</li> </ul> По словам кандидата в премьеры, во многом эта программа будет реализовываться за счет проекта "Таза коом", который включает в себя внедрение широкополосного Интернета во всех уголках страны, реализацию проектов цифрового правительства, общества и экономики.
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