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Разумно, чтобы техническое правительство осталось до выборов президента – политолог

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/razumn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444611-ru.html

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25 августа 2017, 12:52       Комментарии

Сегодня, 25 августа, по инициативе президента Алмазбека Атамбаева, парламент Кыргызстана собрался на внеочередную сессию для того чтобы утвердить нового премьер-министра и состав правительства. Оппозиция страны выступает против такого решения, опасаясь, что это позволит использовать административный ресурс на будущих президентских выборах. Они выступаю, за то что бы осталось техническое правительство.
К тому, что техническое правительство должно остаться склоняется и политолог Игорь Шестакова. Он считает, что это позволит снизить политический накал в стране и исключить ненужные обвинения в адрес нового правительства о злоупотреблении админресурсом.
"Кто бы не стал премьер-министром, он, так или иначе, станет заложником предвыборной кампании. Сегодня в парламенте находятся 3 кандидата в президенты, а в принципе у 5–6 парламентских фракций есть свои кандидаты в президенты. Таким образом, выборы нового премьер-министра просто превратятся в политические баталии. Более разумным решением было бы реализовывать сценарий, при котором техническое правительство исполняло свои обязанности до 15 октября. Оставив техническое правительство, власть сможет снизить накал политических страстей, как в самом парламенте, так и в обществе в целом", – прокомментировал K-News Игорь Шестаков.
Политолог подчеркнул, что в Кыргызстане не было еще прецедентов назначения нового премьера в выборный период.
"В стране таких прецедентов пока не было, чтобы новое правительство формировалось в период предвыборной кампании. Если мы вспомним голосование 2011 года, Атамбаев ушел на выборы, оставив премьерский пост. Один из вице-премьеров исполнял его обязанности. Для нас ситуация назначения нового правительства в период предвыборной гонки новая и естественно сложно прогнозировать как она будет развиваться", – добавил эксперт.
Комментируя опасения оппозиции об использовании против них административный ресурс на будущих президентских выборах в случае избрания нового премьер-министра, политолог отметил, что прогнозировать, как себя поведут ключевые чиновники правительства очень сложно.
"Очень сложно говорить заранее, но в любом случае при назначении нового премьера сейчас добавит поводов для того чтобы об этом говорить. Еще нет нового правительства, а такие разговоры уже появились. Вспомним, реакцию в социальных сетях на публикации о работе Жээнбекова в качестве премьера в последние дни. Его стали обвинять в использовании админресурса.  Это все говорит о том, что сейчас ситуация очень политизирована и я допускаю, что в адрес Сапара Исакова если он станет премьером такие заявления тоже появятся вне зависимости будут для этого основания или нет", – заключил политолог Игорь Шестаков.

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