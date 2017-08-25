Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЖК примет решение, чтобы правительство страны проработало до 2020 года – ЗулпукаровЖК примет решение, чтобы правительство страны проработало до 2020 года – ЗулпукаровА.Сулайманов просит кандидатов в состав правительства после утверждения прекратить выпрашивать поддержки у депутатовА.Сулайманов просит кандидатов в состав правительства после утверждения прекратить выпрашивать поддержки у депутатов

Автором проекта "Таза коом" является прогрессивная команда из 5-6 человек – Сапар Исаков

Источник:
http://kabar.kg/news/avtorom-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444610-ru.html

Похожие новости

Сапару Исакову предложили "просто пахать" и не называть себя реформатором

Исаков пообещал научить Новикова госязыку

Сорок шагов вперед — тезисы программы кандидата в премьеры Исакова

В Краснодарском крае автобус упал в море. Погибли 14 человек

Почему 30-летнего Новикова хотят сделать министром экономики — ответ Исакова

25 августа 2017, 13:01       Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Автором проекта "Таза коом" является прогрессивная команда из 5-6 человек. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сказал кандидат в премьер-министры Сапар Исаков.
В ходе процесса депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев поинтересовался, кто является авторов проекта "Таза коом", потому что некоторые кандидаты в президенты уверяют, что это их работа.
По словам Сапара Исакова, данный проект писался ими 3 года. "Это командная работа", - сказал он.
Таза коом является масштабным общенациональным проектом, нацеленным на внедрение в Кыргызстане новых технологий. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасности их жизни. В частности, после внедрения проекта гости и жители страны смогут воспользоваться электронными государственными услугами через сеть Интернет, осуществлять платежи, сдавать отчетность, пользоваться электронными очередями.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум