Автором проекта "Таза коом" является прогрессивная команда из 5-6 человек – Сапар Исаков

25 августа 2017, 13:01 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Автором проекта "Таза коом" является прогрессивная команда из 5-6 человек. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сказал кандидат в премьер-министры Сапар Исаков.

В ходе процесса депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев поинтересовался, кто является авторов проекта "Таза коом", потому что некоторые кандидаты в президенты уверяют, что это их работа.

По словам Сапара Исакова, данный проект писался ими 3 года. "Это командная работа", - сказал он.

Таза коом является масштабным общенациональным проектом, нацеленным на внедрение в Кыргызстане новых технологий. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасности их жизни. В частности, после внедрения проекта гости и жители страны смогут воспользоваться электронными государственными услугами через сеть Интернет, осуществлять платежи, сдавать отчетность, пользоваться электронными очередями.