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ЖК примет решение, чтобы правительство страны проработало до 2020 года – Зулпукаров

Источник:
http://kabar.kg/news/zhk-prime...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444609-ru.html

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25 августа 2017, 13:04       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Жогорку Кенеш примет решение, чтобы сформированный сегодня состав правительства проработал до 2020 года. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя фракции СДПК Торобай Зулпукаров.
По его словам, у парламента есть желание, чтобы этот состав кабмина проработал до 2020 года. Парламентарий полагает, что в случае плохой работы правительства, их могут отправить в отставку.
"Поэтому Жогорку Кенеш примет решение оставить правительство страны до 2020 года. В будущем, я думаю, что их программа "40 шагов к новой цели" будет реализована. Для этого будут созданы все условия", - сказал он.
Торобай Зулпукаров отметил, что Жогорку Кенеш закрепит эту программу, и в будущем будет давать оценку ее реализации. Такие нормы, по его словам, есть в регламенте и других законодательных актах.
Помимо этого парламентарий сообщил, что состав предлагаемого правительства молодой.
"Они предложили амбициозную программу. В исполнении может быть тяжело, поэтому нам нужно найти для этого финансирование. Они молодые, но достаточно известные, хороший состав. Мы хотим дать возможность поработать молодым политикам", - добавил он.

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