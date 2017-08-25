По призыву кинозвезды Ди Каприо миллионы людей подписали петицию по сохранению популяции барсов

25 августа 2017, 12:50 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Бишкеке состоялась церемония передачи петиции по сохранению популяции снежных барсов, которую подписала вся мировая общественность.

Передача петиции руководителям стран ареала обитания снежных барсов состоялась в ходе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.

Данный документ от лица мировой общественности передала посол доброй воли Фонда сохранения дикой природы Индии Дия Мирза.

Она отметила, что призыв голливудского актера Леонардо Ди Каприо поддержать инициативу вызвал бурную реакцию, и жители всех уголков мира выразили заинтересованность в поддержке снежных барсов.