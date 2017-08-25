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Депутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою команду

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444607-ru.html

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25 августа 2017, 12:41       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") интересуется, что будет с министрами, которых кандидат на пост премьера Сапар Исаков не взял в свою команду.
На заседании комитета по конституционному законодательству он спросил, почему в правительство вместо и.о. министра экономики Арзыбека Кожошева идет Артем Новиков.
"Он что, настолько плохо работал? Есть у молодого претендента опыт работы на такой должности?" - спросил парламентарий.
С.Исаков отметил, что А.Кожошев работал хорошо, вместе с тем А.Новиков работал с вице-премьерами прошлых составов правительства. "Он хороший парень, кандидат экономических наук. Надо дать ему возможность показать себя", - добавил он.
"Хороший парень может быть вашим другом. Можете выдать замуж за него кого-нибудь. Но на этой должности должны быть профессионалы", - ответил И.Масалиев и спросил, что будет с теми, кого С.Исаков не берет в свою команду.
"Они на улице останутся? Тогда и с вами также в скором времени поступят. Их можно взять хотя бы советниками", - заявил депутат.

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