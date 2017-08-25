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А.Сулайманов просит кандидатов в состав правительства после утверждения прекратить выпрашивать поддержки у депутатов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444606-ru.html

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25 августа 2017, 12:59       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов просит кандидатов в состав правительства после утверждения прекратить ходить по кабинетам депутатов и выпрашивать поддержки.
Как сказал он 25 августа на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, такое положение вещей ставит депутатов, а особенно лидеров фракций, в неудобное положение.
"Не поставишь подпись - враг, хочешь поставить - нарушение закона. Прекратите эту практику. Правительство - исполнительный орган, так исполняйте то, что надо", - отметил А.Сулайманов.

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