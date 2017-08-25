А.Сулайманов просит кандидатов в состав правительства после утверждения прекратить выпрашивать поддержки у депутатов

25 августа 2017, 12:59 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов просит кандидатов в состав правительства после утверждения прекратить ходить по кабинетам депутатов и выпрашивать поддержки.

Как сказал он 25 августа на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, такое положение вещей ставит депутатов, а особенно лидеров фракций, в неудобное положение.

"Не поставишь подпись - враг, хочешь поставить - нарушение закона. Прекратите эту практику. Правительство - исполнительный орган, так исполняйте то, что надо", - отметил А.Сулайманов.