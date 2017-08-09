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Более 200 тыс. человек подписали петицию по сохранению снежного барса, в том числе Леонардо Ди Каприо

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444604-ru.html

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Звезда Болливуда Дия Мирза привезла в Бишкек петиции в поддержку барса

25 августа 2017, 12:44       Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча 25 августа проходит международный форум по сохранению снежного барса.
Посол доброй воли Фонда сохранения дикой природы Индии Дия Мирза передала кыргызской стороне петицию по сохранению снежного барса, которую подписали 202 тыс. 349 человек из 50 стран мира.
"Снежный барс - это икона, это символ, который мы должны спасти. Мы все привержены мечте сохранить снежного барса. И люди со всех континентов, которые подписали петицию, призывают сохранить это животное", - сказала она.
Ранее сообщалось, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо призывал подписать обращение/петицию главам 12 стран ареала снежного барса. Петицию также призывала подписать актриса Меган Фокс.
Sign @world_wildlife's petition calling for greater action to #SaveSnowLeopards https://t.co/a5eFmYP07P
- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 9, 2017

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