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Необходимо $115 млн, чтобы достичь целей по сохранению снежного барса, - глава совета глобальной тигровой инициативы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444603-ru.html

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25 августа 2017, 12:56       Комментарии

Пришло время изменить разговор относительно сохранения снежного барса. С таких слов начал свою речь председатель совета глобальной тигровой инициативы Кешав Варма, выступая перед представителями делегаций 12 стран, в том числе президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.
Глобальный форум по сохранению снежного барса проходит 25 августа в госрезиденции "Ала-Арча".
Кешав Варма отметил, что руководители стран и сообщество должны иметь политическую волю глобальных лидеров, которые будут обеспечивать интеграцию идей по сохранению снежного барса. "Иначе мы будем только говорить и ничего не делать. Сейчас проблема в финансировании, нет ресурсов. Наш секретариат в Кыргызстане совместно с Госагентством по охране окружающей среды и лесного хозяйства работает по нахождению финансовых ресурсов. Мы получили 22 млн долларов, нам нужно 115 млн долларов (для всех 12 стран ареала), чтобы достичь целей. Вы уже начали эксклюзивную работу в Кыргызстане", - обратился он к Алмазбеку Атамбаеву.
Он также предложил провести "зеленый форум" по "зеленым инвестициям" в Кыргызстане.
"Почему именно в Кыргызстана? Потому что это новое измерение, чтобы обратить внимание на высокогорные территории. У нас есть 6 недель, мы должны разработать план реализации этой декларации. Она будет переведена в конкретные действия. Я впечатлен работой министерств Бутана, Кыргызстана, Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства; с господином Рустамовым (глава ГАООСиЛХ) мы стали близкими друзьями. Мы хотим гарантировать, что будут инвестиции, этот форум привлечет "зеленые инвестиции", - пообещал председатель совета глобальной тигровой инициативы.
В конце своей речи К.Варма рассказал о своем впечатлении от города Бишкек:
"Бишкек - один из оживленных и интересных городов. Здесь можно гулять, я прошел 10 км в Бишкеке. До этого я был в Нью-Дели, этот город очень грязный. Меня спросили, почему я просто иду по Бишкеку, я ответил, что хочу прочистить свои легкие.
Вы должны сохранить уникальный характер. Я представлял себе, как я открываю окно и смотрю на Ала-Арчу (природный парк Ала-Арча), и снежный барс спрашивает: "Что вы делаете ради меня?". Мы должны сохранить божественность снежного барса. Мы продолжаем нашу работу и даем обязательство продолжать работу во всех странах ареала обитания снежного барса", - сказал Кешав Варма.

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