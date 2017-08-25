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Депутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою командуДепутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою командуЗвезда Болливуда Дия Мирза привезла в Бишкек петиции в поддержку барсаЗвезда Болливуда Дия Мирза привезла в Бишкек петиции в поддержку барса

Сапар Исаков пообещал не вмешивать свой кабмин в политику и выборы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365334_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444601-ru.html

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25 августа 2017, 12:40       Комментарии

Кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков пообещал не вмешивать свой кабинет министров в политику. Об этом сегодня, 25 августа, он заявил на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.
Отметим, Сапар Исаков представляет новый состав кабмина комитету, а также свою программу.
В ходе заседания депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") спросил, поскольку сам Исаков является членом СДПК, не будет ли поддержки тех или иных кандидатов в президенты на предстоящих выборах.
На что Исаков ответил, что у его кабинета министров совсем иная задача. "У нас другая задача, мы не будем вмешиваться в политические игры", - добавил он.
Все же депутат отметил, что будет примерно 10 кандидатов в президенты, и он принимает его ответ как официальное заявление.
Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

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