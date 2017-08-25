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Более 200 тыс. человек подписали петицию по сохранению снежного барса, в том числе Леонардо Ди КаприоБолее 200 тыс. человек подписали петицию по сохранению снежного барса, в том числе Леонардо Ди КаприоДепутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою командуДепутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою команду

Барсы сделают страны обитания туристическим раем — эксперт из ООН

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444600-ru.html

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Депутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою команду

Депутаты уверены: нужен альтернативный кандидат на пост премьер-министра

25 августа 2017, 12:43       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Сохранение экосистем снежных барсов поможет развивать туристическую сферу, сказал исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.
Мероприятие проходит в Бишкеке 24-25 августа. В нем принимают участие представители 12 стран, где обитает редкий хищник.
"Нам всем надо брать пример с Китая. Там научно продумали, как сохранить панд, а теперь эти животные символизируют страну. Приведу еще один пример: популяризация редкого вида горилл ежегодно приносит государству Руанда как минимум миллион долларов - туристы специально приезжают, чтобы увидеть этих редких животных. То же касается и снежного барса - сколько людей может приехать к вам, чтобы полюбоваться дикой кошкой? Нужно приложить максимум усилий, чтобы не только сохранить численность барсов, но и приумножить ее", - заявил Солхейм.
Именно поэтому, отметил он, декларация, которую утвердят на нынешнем форуме, будет иметь огромное значение для всех стран-участниц.
Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>
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