Масалиев: Определение "хороший парень" не лучшая квалификация для министра

25 августа 2017, 12:45 Комментарии

Депутат от фракции Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, как неопытный, 30-летний специалист Артем Новиков работал советником трех премьер-министров. Об этом он заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, где обсуждается новый состав правительства, предлагаемый кандидатом в премьер-министры Сапаром Исаковым.

Напомним, Новиков предлагается на пост министра экономики. Депутат интересуется, почему этого молодого человека предлагают на должность министра экономики.

"У него же ведь даже опыта нет в этом направлении. Почему его поставили?" – поинтересовался он.

На что кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков ответил, что, несмотря на молодой возраст, он уже занимал важные должности как советник трех премьер-министров и имеет большой опыт в этой сфере.

"Даже если он молод, то опытный и хороший парень, надо дать шанс", – ответил он.

На что Масалиев возмутился и заявил, что определение "хороший парень" не лучшая квалификация для министра.

"Вы можете такое говорить, когда представляете своим друзьям его. Ему не хватает опыта на эту должность. Это не опыт – когда он советник. Как он мог стать советником, если ему 30 лет? Если помощник то еще понятно. Кыргызстан – это не экспериментальная страна, возьмите выпускников тогда в министры", – возмутился он.

Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.