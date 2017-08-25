Предлагаемый состав нового правительства Кыргызстана (список)

25 августа 2017, 12:24 Комментарии

Сегодня, 25 августа, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым.

Ниже список предлагаемого Исаковым состав нового правительства.

Первый вице-премьер-министр — Толкунбек Абдыгулов (председатель Национального банка Кыргызстана);

Вице-премьер-министр — Дуйшенбек Зилалиев (глава Госкомэнергонедр);

Вице-премьер-министр по социальному блоку — Чолпон Султанбекова (сохранила должность);

Вице-премьер-министр по силовому блоку — Темир Джумакадыров (секретарь Совета безопасности);

Министр иностранных дел — Эрлан Абдылдаев (сохранил должность);

Министр внутренних дел — Улан Исраилов (сохранил должность);

Министр юстиции — Уран Ахметов (сохранил должность);

Министр финансов — Адылбек Касымалиев (сохранил должность);

Министр экономики — Артем Новиков (заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента);

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации — Нурбек Мурашев (сохранил должность)

Министр транспорта и дорог — Жамшитбек Калилов (сохранил должность);

Министр чрезвычайных ситуаций — Кубатбек Боронов (сохранил должность);

Министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева (сохранила должность);

Министр здравоохранения — Талантбек Батыралиев (сохранил должность);

Министр культуры, информации и туризма — Туголбай Казаков (сохранил должность);

Министр труда и соцразвития — Таалайкуль Исакунова (сохранила должность);

Председатель Госкомитета нацсбезопасности — Абдиль Сегизбаев (сохранил должность);

Председатель Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов (сохранил должность);

Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования — Уланбек Рыскулов (занимал должность заместитель председателя);

Председатель Госкомитета информационных технологий и связи — Нурбек Абасканов (заместитель председателя правления – член правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания").