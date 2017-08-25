Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Звезда Болливуда Дия Мирза привезла в Бишкек петиции в поддержку барсаЗвезда Болливуда Дия Мирза привезла в Бишкек петиции в поддержку барсаПредлагаемый состав нового правительства Кыргызстана (список)Предлагаемый состав нового правительства Кыргызстана (список)

Состав правительства Сапара Исакова молодой и перспективный – депутат ЖК

Источник:
http://kabar.kg/news/sostav-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444596-ru.html

Похожие новости

Сапару Исакову предложили "просто пахать" и не называть себя реформатором

Исаков пообещал научить Новикова госязыку

Профильный комитет ЖК подержал состав и программу нового правительства

Сорок шагов вперед — тезисы программы кандидата в премьеры Исакова

Депутат сомневается в легитимности и.о. председателя Госкомитета обороны М.Касымкулова

25 августа 2017, 12:33       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Предлагаемый состав правительства кандидата в премьер-министры Сапара Исакова достаточно молодой, перспективный и опытный. Такое мнение агентству "Кабар" высказал депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков.
Он отметил, что давать оценку им, как членам правительства и их работе, рано.
"Нужно, чтобы прошло как минимум полгода. Я думаю, что их программа вполне реализуема. В целом то, что состав кабмина может помолодеть, конечно же, хорошо. Потому что уже давно пора уходить от старой элиты", - полагает нардеп.
По словам другого депутата от фракции Кыргызстана Асылбек уулу Дамирбека, предлагаемый состав правительства хоть и молодой, но уже имеет опыт.
"К примеру, Нурбек Абасканов, предлагаемый на пост главы Госкомсвязи, ранее работал зампредседателя в Нацэнергохолдинге. Он осилит работу, которая на него будет возложена. Уже давно пора обновлять кровь и приводить новые кадры", - считает парламентарий.
Асылбек уулу Дамир отметил, что правительство – это хозяйственная часть, куда нужны молодые и энергичные люди.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум