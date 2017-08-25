Состав правительства Сапара Исакова молодой и перспективный – депутат ЖК

25 августа 2017, 12:33 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Предлагаемый состав правительства кандидата в премьер-министры Сапара Исакова достаточно молодой, перспективный и опытный. Такое мнение агентству "Кабар" высказал депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков.

Он отметил, что давать оценку им, как членам правительства и их работе, рано.

"Нужно, чтобы прошло как минимум полгода. Я думаю, что их программа вполне реализуема. В целом то, что состав кабмина может помолодеть, конечно же, хорошо. Потому что уже давно пора уходить от старой элиты", - полагает нардеп.

По словам другого депутата от фракции Кыргызстана Асылбек уулу Дамирбека, предлагаемый состав правительства хоть и молодой, но уже имеет опыт.

"К примеру, Нурбек Абасканов, предлагаемый на пост главы Госкомсвязи, ранее работал зампредседателя в Нацэнергохолдинге. Он осилит работу, которая на него будет возложена. Уже давно пора обновлять кровь и приводить новые кадры", - считает парламентарий.

Асылбек уулу Дамир отметил, что правительство – это хозяйственная часть, куда нужны молодые и энергичные люди.