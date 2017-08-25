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Онлайн — Профильный комитет ЖК обсуждает кандидатуру С.Исакова на пост премьера

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444594-ru.html

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25 августа 2017, 12:12       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша 25 августа обсуждает кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана.
На заседании присутствуют 11 членов комитета.
По словам С.Исакова, его команда понимает всю важность задач, возложенных на нее.
Он сообщил, что правительство будет решать вопросы безопасности граждан, безработицы, помощи бизнесу, доступа к питьевой воде, а также изучения кыргызского языка по легким программам, развития экономики, секторов здравоохранения и образования.
Кандидат отметил, что важным вопросом является внутренняя миграция.
"Внимания требует и экология. Каждый кыргызстанец должен бережно относиться к природе и экономно расходовать ресурсы. В век технологий Кыргызстан должен переходить от автомобилей с бензиновым двигателем на электромобили", - добавил он.

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