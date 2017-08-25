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Депутат: Преподаватели только просят увеличить зарплату, но не учат детей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444590-ru.html

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25 августа 2017, 12:01       Комментарии

Депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") возмущен тем, что учителя постоянно просят увеличить заработную плату, но успеваемость детей оставляет желать лучшего. Об этом он заявил на заседании коалиции большинства где рассматривается новый состав правительства.
"Ко мне попали результаты общереспубликанского теста, в котором 20 тыс. школьников получили не более 110 баллов. Это показывает уровень образования в стране. Почему не работают учителя? Они только требуют увеличить им заработную плату, но они не выдают никаких результатов", – возмутился депутат.
Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.

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