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Коалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/koalit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444589-ru.html

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25 августа 2017, 11:53       Комментарии

Коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.
Заслушав доклад Исакова и членов правительства, депутаты приняли решение одобрить состав правительства.
Решение передадут спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову.
Сегодня также кандидатуру Сапара Исакова планируется рассмотреть на парламентских комитетах.
Напомним, 22 августа президент Алмазбек Атамбаев отправил правительство Жээнбекова в отставку, в связи с тем, что последний подал заявление об уходе, так как выставил свою кандидатуру в выборах президента.
Ранее фракция СДПК предложила внести изменения в структуру правительства.
Так, на пост премьер-министра предлагается кандидатура руководителя аппарата президента Сапара Исакова, на пост первого вице-премьер-министра хотели бы видеть председателя Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова.
"Исполняющему обязанности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Дуйшенбеку Зилалиеву предлагают пост вице-премьер-министра по вопросам экономики. Кроме того, секретаря Совбеза КР Темира Джумакадырова видят в качестве вице-премьера по вопросам безопасности", – рассказали во фракции.
На должность министра экономики предлагают завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артема Новикова.

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