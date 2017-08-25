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Айзаде Субакожоевой присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного ПосланникаАйзаде Субакожоевой присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника

Депутаты уверены: нужен альтернативный кандидат на пост премьер-министра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444588-ru.html

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Коалиция одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

Коалиция большинства поддержала кандидатуру С.Исакова на пост премьера, а также состав и программу правительства

25 августа 2017, 12:10       Комментарии

Ряд депутатов высказали свое мнение по поводу альтернативного кандидата, сегодня. 25 августа на внеочередном заседании ЖК.
"Альтернативный кандидат должен быть всегда", – сказал депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Максат Сабиров.
Его коллега Мирлан Жеенчороев согласился с Сабировым и добавил, что каждая фракция имеет право выдвигать своего кандидата в премьер-министры.
Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.

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