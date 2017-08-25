Депутаты уверены: нужен альтернативный кандидат на пост премьер-министра

25 августа 2017, 12:10 Комментарии

Ряд депутатов высказали свое мнение по поводу альтернативного кандидата, сегодня. 25 августа на внеочередном заседании ЖК.

"Альтернативный кандидат должен быть всегда", – сказал депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Максат Сабиров.

Его коллега Мирлан Жеенчороев согласился с Сабировым и добавил, что каждая фракция имеет право выдвигать своего кандидата в премьер-министры.

Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.