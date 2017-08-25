Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Коалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованиемКоалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованиемФото — Коалиция большинства Жогорку Кенеша рассматрела вопрос по формированию состава правительстваФото — Коалиция большинства Жогорку Кенеша рассматрела вопрос по формированию состава правительства

В Узбекистане обновили состав Конституционного суда страны

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444587-ru.html

Похожие новости

Депутаты уверены: нужен альтернативный кандидат на пост премьер-министра

Кыргызстан и Узбекистан сегодня проведут товарищеский матч по футболу

Коалиция большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым

Звезды кыргызской эстрады выступят на музыкальном вечере в Бишкеке под открытым небом

Коалиция большинства предлагает ЖК утвердить кандидатуру С.Исакова и состав правительства открытым электронным голосованием

25 августа 2017, 11:41       Комментарии

Ташкент, 25.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на очередном пленарном заседании избрал новый состав Конституционного суда (КС) страны. Об этом сообщает сегодня корреспондент ИА "Кабар" с заседания верхней палаты узбекского парламента.
Полномочия предыдущего состава КС были прекращены после вступления в силу в июне этого года закона о внесении поправок в Конституцию страны и установлен порядок избрания членов КС суда Сенатом по представлению президента из числа специалистов в области политики и права, рекомендованных Высшим судейским советом.
Установлено, что не допускается избрание членов КС более двух раз, с сохранением действующего пятилетнего срока полномочий. Возрастной ценз кандидата в судьи повышен с 30 до 35 лет, а предельный возраст пребывания в должности судьи составляет 70 лет.
КС получил право определять соответствие Конституции помимо указов также постановлений и распоряжений президента (ранее – только указов). При этом проверка конституционных законов, законов и ратификации международных договоров осуществляется до их подписания главой государства.
Добавлены субъекты, обладающие правом внесения вопросов в КС - Кабинет министров и уполномоченный Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по правам человека (омбудсман).
Внесенные изменения предусматривают расширение полномочий Конституционного суда и дальнейшую демократизацию порядка его формирования, в частности направленны на укрепление самостоятельности и независимости КС.
Председателем КС Узбекистана суд избран Бахтияр Мирбабаев, заместителем председателя - Аскаржон Гафуров.
Ранее председателем КС Республики был Рашит Кадыров - бывший генеральный прокурор Узбекистана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум