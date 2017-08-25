В Узбекистане обновили состав Конституционного суда страны

25 августа 2017, 11:41 Комментарии

Ташкент, 25.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на очередном пленарном заседании избрал новый состав Конституционного суда (КС) страны. Об этом сообщает сегодня корреспондент ИА "Кабар" с заседания верхней палаты узбекского парламента.

Полномочия предыдущего состава КС были прекращены после вступления в силу в июне этого года закона о внесении поправок в Конституцию страны и установлен порядок избрания членов КС суда Сенатом по представлению президента из числа специалистов в области политики и права, рекомендованных Высшим судейским советом.

Установлено, что не допускается избрание членов КС более двух раз, с сохранением действующего пятилетнего срока полномочий. Возрастной ценз кандидата в судьи повышен с 30 до 35 лет, а предельный возраст пребывания в должности судьи составляет 70 лет.

КС получил право определять соответствие Конституции помимо указов также постановлений и распоряжений президента (ранее – только указов). При этом проверка конституционных законов, законов и ратификации международных договоров осуществляется до их подписания главой государства.

Добавлены субъекты, обладающие правом внесения вопросов в КС - Кабинет министров и уполномоченный Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по правам человека (омбудсман).

Внесенные изменения предусматривают расширение полномочий Конституционного суда и дальнейшую демократизацию порядка его формирования, в частности направленны на укрепление самостоятельности и независимости КС.

Председателем КС Узбекистана суд избран Бахтияр Мирбабаев, заместителем председателя - Аскаржон Гафуров.

Ранее председателем КС Республики был Рашит Кадыров - бывший генеральный прокурор Узбекистана.