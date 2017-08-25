Звезды кыргызской эстрады выступят на музыкальном вечере в Бишкеке под открытым небом

25 августа 2017, 11:49 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом на территории Октябрьского района.

25 августа 2017 года в 18:00 часов в школе №88 жилого массива "Көк-Жар" состоится очередной вечер музыки, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

На музыкальном мероприятии выступят эстрадно-фольклорный ансамбль "Кыргыз-Руху" и звезды кыргызской эстрады.

Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные.