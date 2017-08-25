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Звезды кыргызской эстрады выступят на музыкальном вечере в Бишкеке под открытым небом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zvezdy-ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444586-ru.html

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В праздники центр Бишкека перекроют для проезда — карта

25 августа 2017, 11:49       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом на территории Октябрьского района.
25 августа 2017 года в 18:00 часов в школе №88 жилого массива "Көк-Жар" состоится очередной вечер музыки, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
На музыкальном мероприятии выступят эстрадно-фольклорный ансамбль "Кыргыз-Руху" и звезды кыргызской эстрады.
Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные.

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