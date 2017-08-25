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Кыргызстан и Узбекистан сегодня проведут товарищеский матч по футболу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444584-ru.html

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25 августа 2017, 11:58       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Сборные Кыргызстана и Узбекистана сегодня проведут товарищеский матч по футболу. Начало игры в 21:00 по бишкекскому времени. Матч пройдет в "закрытом" режиме без зрителей, трансляции также не будет.
Эта игра классифицируется как контрольная, для проверки кондиций вызванных в кыргызскую сборную игроков. Результаты матча не будут зафиксированы в рейтинге ФИФА.
Как сообщили в Федерации футбола, по итогам встречи будет сформирован окончательный список игроков, которые будут готовиться на матч отборочного раунда Кубка Азии против Мьянмы.
Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин, говоря о подготовке к игре, говорил, что это нужно обеим командам, ведь идет подготовка к официальным матчам отбора. "У них на этот матч свои задачи, у нас - свои", - говорил Крестинин.
"Нас не устраивают некоторые моменты в атакующих действиях, реализации моментов. Мы ищем усиления игры в плане взаимодействия. Необходимо дать больше игрового времени футболистам, которые меньше принимали участие в предыдущих играх. Мы рассматриваем разные варианты. И, естественно, стремимся наиграть определенные комбинации, дать больше времени ребятам поиграть с хорошим соперником, проявить себя", - сказал Крестинин.

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